Süper Lig'de dengeler değişmeye başladı. Bu akşam oynanan Trabzonspor Beşiktaş maçı heyecanla izlendi. Maç sonunda en çok merak edilen puan durumu oldu. İşte Süper Lig Puan Durumu tablosu...
|Takım Adı
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Göztepe
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Fatih Karagümrük
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|4
|Galatasaray
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|5
|Alanyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|6
|Antalyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|7
|BB Erzurumspor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|8
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|9
|Kayserispor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|10
|Başakşehir FK
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Hatayspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Konyaspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Çaykur Rizespor
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15
|Kasımpaşa
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|Gaziantep FK
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|17
|Trabzonspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|18
|Gençlerbirliği
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|19
|Sivasspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20
|Yeni Malatyaspor
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|21
|Denizlispor
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
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