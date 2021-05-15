Spor Toto Süper Lig 42. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de 42. hafta maçları bu akşam oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 42. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SÜPER LİG 42. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fatih Karagümrük-Denizlispor

Göztepe-Beşiktaş

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Galatasaray-Yeni Malatyaspor

Hatayspor-Gaziantep FK

Çaykur Rizespor-Başakşehir FK

Kayserispor-Fenerbahçe

MKE Ankaragücü-Alanyaspor

Antalyaspor-Konyaspor

Sivasspor-Kasımpaşa

SÜPER LİG PUAN DURUMU