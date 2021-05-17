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Süper Lig puan durumu 16 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 42. hafta maç sonuçları ve puan tablosu

Süper Lig puan durumu 42. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün oynanan maçlar ile birlikte Beşiktaş Göztepe deplasmanında 2-1 galip gelerek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray averaj ile 2. sırada, Fenerbahçe ise 3. sırada ligi bitirdi. İşte, Spor Toto Süper Lig 42. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 16 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 42. hafta maç sonuçları ve puan tablosu

Spor Toto Süper Lig 42. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de kırk ikinci hafta maçları oynandı ve şampiyon ile küme düşen son ekip belli oldu. İşte, Spor Toto Süper Lig 42. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 42. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.40266889444584
2.GALATASARAY A.Ş.40266880364484
3.FENERBAHÇE A.Ş.40257872413182
4.TRABZONSPOR A.Ş.401914750371371
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR401617754431165
6.ATAKAŞ HATAYSPOR401710136253961
7.AYTEMİZ ALANYASPOR401791458451360
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.4016121264521260
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.401513125951858
10.GÖZTEPE A.Ş.401312155959051
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR401214144948150
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK401212164355-1248
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.401212165369-1648
14.KASIMPAŞA A.Ş.401210184757-1046
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR401015154953-445
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR40917144155-1444
17.HES KABLO KAYSERİSPOR40914173552-1741
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR401010204468-2440
19.MKE ANKARAGÜCÜ40108224665-1938
20.GENÇLERBİRLİĞİ40108224476-3238
21.YUKATEL DENİZLİSPOR40610243877-3928

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 42. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

15.05.202118:00MKE ANKARAGÜCÜ0 - 1AYTEMİZ ALANYASPOR

15.05.202118:00DEMİR GRUP SİVASSPOR2 - 1KASIMPAŞA A.Ş.

15.05.202118:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.0 - 2MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

15.05.202118:00ATAKAŞ HATAYSPOR0 - 1GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

15.05.202118:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.5 - 1YUKATEL DENİZLİSPOR

15.05.202118:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR0 - 0İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

15.05.202120:30HES KABLO KAYSERİSPOR1 - 2FENERBAHÇE A.Ş.

15.05.202120:30GALATASARAY A.Ş.3 - 1HELENEX YENİ MALATYASPOR

15.05.202120:30GÖZTEPE A.Ş.1 - 2BEŞİKTAŞ A.Ş.

15.05.202120:30TRABZONSPOR A.Ş.2 - 1GENÇLERBİRLİĞİ

Haftayı bay geçen takım
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

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