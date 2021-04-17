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Süper Lig puan durumu 17 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 35. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 35. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın kritik maçında Beşiktaş dün evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Haftanın maçında ise Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi yarın konuk edecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 35. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

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SPOR TOTO SÜPER LİG 35. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.33225672353771
2.FENERBAHÇE A.Ş.33206759332666
3.GALATASARAY A.Ş.32195862313162
4.TRABZONSPOR A.Ş.33161074031958
5.AYTEMİZ ALANYASPOR331571152361652
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.321311847371050
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR33121474740750
8.ATAKAŞ HATAYSPOR321471153401349
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.331310104839949
10.GÖZTEPE A.Ş.331210114944546
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR34915103444-1042
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR331011123940-141
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.33912123951-1239
14.MKE ANKARAGÜCÜ33107164153-1237
15.KASIMPAŞA A.Ş.3399153548-1336
16.HELENEX YENİ MALATYASPOR32713123945-634
17.HES KABLO KAYSERİSPOR33810152441-1734
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3289153551-1633
19.GENÇLERBİRLİĞİ3387183258-2631
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR33610173256-2428
21.YUKATEL DENİZLİSPOR3268182955-2626

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 35. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

16.04.202116:00GENÇLERBİRLİĞİ2 - 3DEMİR GRUP SİVASSPOR

16.04.202116:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR0 - 0HES KABLO KAYSERİSPOR

16.04.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.2 - 2MKE ANKARAGÜCÜ

16.04.202119:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2 - 3ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

17.04.202113:30YUKATEL DENİZLİSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

17.04.202116:00TRABZONSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR

17.04.202116:00HELENEX YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR

17.04.202119:00GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.

18.04.202116:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.

18.04.202119:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş.


Haftayı bay geçen takım
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

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