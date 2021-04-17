Spor Toto Süper Lig 35. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz beşinci hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 35. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 35. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|33
|22
|5
|6
|72
|35
|37
|71
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|33
|20
|6
|7
|59
|33
|26
|66
|3.GALATASARAY A.Ş.
|32
|19
|5
|8
|62
|31
|31
|62
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|33
|16
|10
|7
|40
|31
|9
|58
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|33
|15
|7
|11
|52
|36
|16
|52
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|32
|13
|11
|8
|47
|37
|10
|50
|7.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|33
|12
|14
|7
|47
|40
|7
|50
|8.ATAKAŞ HATAYSPOR
|32
|14
|7
|11
|53
|40
|13
|49
|9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|33
|13
|10
|10
|48
|39
|9
|49
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|33
|12
|10
|11
|49
|44
|5
|46
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|34
|9
|15
|10
|34
|44
|-10
|42
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|33
|10
|11
|12
|39
|40
|-1
|41
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|33
|9
|12
|12
|39
|51
|-12
|39
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|10
|7
|16
|41
|53
|-12
|37
|15.KASIMPAŞA A.Ş.
|33
|9
|9
|15
|35
|48
|-13
|36
|16.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|32
|7
|13
|12
|39
|45
|-6
|34
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|33
|8
|10
|15
|24
|41
|-17
|34
|18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|32
|8
|9
|15
|35
|51
|-16
|33
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|33
|8
|7
|18
|32
|58
|-26
|31
|20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|33
|6
|10
|17
|32
|56
|-24
|28
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|32
|6
|8
|18
|29
|55
|-26
|26
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 35. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|16.04.202116:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|2 - 3
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|16.04.202116:00
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|0 - 0
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|16.04.202119:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|2 - 2
|MKE ANKARAGÜCÜ
|16.04.202119:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|2 - 3
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|17.04.202113:30
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|17.04.202116:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|17.04.202116:00
|HELENEX YENİ MALATYASPOR
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|17.04.202119:00
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|18.04.202116:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|18.04.202119:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
Haftayı bay geçen takım
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
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