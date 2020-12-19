Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onüçüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|15
|26
|2.GALATASARAY A.Ş.
|12
|7
|2
|3
|20
|9
|11
|23
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|12
|7
|2
|3
|22
|16
|6
|23
|4.ATAKAŞ HATAYSPOR
|12
|6
|3
|3
|14
|15
|-1
|21
|5.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|6
|20
|6.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|11
|6
|1
|4
|21
|19
|2
|19
|7.GÖZTEPE A.Ş.
|13
|4
|6
|3
|19
|14
|5
|18
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|11
|4
|6
|1
|17
|14
|3
|18
|9.KASIMPAŞA A.Ş.
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|1
|18
|10.YENİ MALATYASPOR
|11
|4
|4
|3
|14
|13
|1
|16
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|4
|15
|12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|0
|15
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|11
|4
|3
|4
|16
|18
|-2
|15
|14.TRABZONSPOR A.Ş.
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|-3
|14
|15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|12
|3
|5
|4
|12
|16
|-4
|14
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|11
|2
|5
|4
|9
|12
|-3
|11
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|11
|3
|2
|6
|9
|17
|-8
|11
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|-6
|10
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|-10
|9
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|11
|2
|2
|7
|13
|19
|-6
|8
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|-11
|6
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|18.12.202019:00
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|2 - 1
|GALATASARAY A.Ş.
|19.12.202013:30
|GÖZTEPE A.Ş.
|0 - 1
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|19.12.202016:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|19.12.202016:00
|YENİ MALATYASPOR
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|19.12.202019:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|20.12.202013:30
|GENÇLERBİRLİĞİ
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|20.12.202016:00
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|20.12.202019:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|21.12.202019:00
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|21.12.202019:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|-
|HES KABLO KAYSERİSPOR
Haftayı bay geçen takım
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
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