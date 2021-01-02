Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|14
|9
|2
|3
|25
|10
|15
|29
|2.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|15
|7
|7
|1
|28
|17
|11
|28
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|10
|28
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|15
|8
|3
|4
|24
|12
|12
|27
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|7
|26
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|7
|3
|4
|20
|16
|4
|24
|7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|6
|21
|8.YENİ MALATYASPOR
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|1
|20
|9.TRABZONSPOR A.Ş.
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|-3
|20
|10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|14
|5
|4
|5
|18
|14
|4
|19
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|3
|19
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|-2
|19
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|-5
|19
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|15
|4
|6
|5
|15
|18
|-3
|18
|15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|15
|4
|5
|6
|15
|24
|-9
|17
|16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|14
|4
|4
|6
|21
|24
|-3
|16
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|-9
|15
|18.YUKATEL DENİZLİSPOR
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|-10
|13
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|-13
|13
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|14
|3
|3
|8
|16
|22
|-6
|12
|21.HES KABLO KAYSERİSPOR
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|-10
|10
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|02.01.202113:30
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|1 - 1
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|02.01.202113:30
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|2 - 2
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|02.01.202116:00
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|YENİ MALATYASPOR
|02.01.202116:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|02.01.202119:00
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|-
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|02.01.202119:00
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|03.01.202113:30
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|GENÇLERBİRLİĞİ
|03.01.202116:00
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|03.01.202119:00
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|04.01.202119:00
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
Haftayı bay geçen takım
GÖZTEPE A.Ş.
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