Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 14 9 2 3 25 10 15 29 2.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 15 7 7 1 28 17 11 28 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 14 9 1 4 29 19 10 28 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 15 8 3 4 24 12 12 27 5.FENERBAHÇE A.Ş. 14 8 2 4 27 20 7 26 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 14 7 3 4 20 16 4 24 7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 14 5 6 3 23 17 6 21 8.YENİ MALATYASPOR 14 5 5 4 18 17 1 20 9.TRABZONSPOR A.Ş. 15 5 5 5 16 19 -3 20 10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14 5 4 5 18 14 4 19 11.GÖZTEPE A.Ş. 15 4 7 4 21 18 3 19 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 14 5 4 5 20 22 -2 19 13.KASIMPAŞA A.Ş. 15 5 4 6 18 23 -5 19 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 4 6 5 15 18 -3 18 15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 15 4 5 6 15 24 -9 17 16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 14 4 4 6 21 24 -3 16 17.GENÇLERBİRLİĞİ 14 4 3 7 14 23 -9 15 18.YUKATEL DENİZLİSPOR 15 3 4 8 16 26 -10 13 19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 16 3 4 9 16 29 -13 13 20.MKE ANKARAGÜCÜ 14 3 3 8 16 22 -6 12 21.HES KABLO KAYSERİSPOR 14 2 4 8 9 19 -10 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

02.01.2021 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 02.01.2021 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 2 YUKATEL DENİZLİSPOR 02.01.2021 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR 02.01.2021 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 02.01.2021 19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 02.01.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 03.01.2021 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ 03.01.2021 16:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. 03.01.2021 19:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. 04.01.2021 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım

GÖZTEPE A.Ş.