Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 36. hafta bugün oynanan 5 maçla BAŞLADI. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 36. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...

SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇLARI

20 NİSAN SALI

16:00 Kayserispor 2-2 Gençlerbirliği

16:00 Çaykur Rizespor 5-3 Konyaspor

16:00 Fatih Karagümrük 1-1 Göztepe

19:00 Hatayspor 3-2 Antalyaspor

19:00 Sivasspor 0-0 Beşiktaş

21 NİSAN ÇARŞAMBA

16:00 MKE Ankaragücü-Denizlispor

16:00 BB Erzurumspor-Yeni Malatyaspor

19:00 Galatasaray-Trabzonspor

22 NİSAN PERŞEMBE

16:00 Alanyaspor-Gaziantep FK

19:00 Kasımpaşa-Başakşehir FK

SÜPER LİG 36. HAFTA PUAN DURUMU (20 NİSAN)