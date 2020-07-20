Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin sürdüğü Süper Lig'de Başakşehir tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu. İşte, Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 33 20 9 4 63 31 32 69 2.TRABZONSPOR A.Ş. 33 17 11 5 74 41 33 62 3.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 17 9 7 54 35 19 60 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 33 18 5 10 56 40 16 59 5.GALATASARAY A.Ş. 33 15 10 8 53 35 18 55 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 33 15 9 9 58 35 23 54 7.FENERBAHÇE A.Ş. 33 14 8 11 55 45 10 50 8.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 33 11 11 11 39 50 -11 44 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 33 10 13 10 48 50 -2 43 10.KASIMPAŞA A.Ş. 33 11 7 15 50 56 -6 40 11.GÖZTEPE A.Ş. 33 10 9 14 41 48 -7 39 12.GENÇLERBİRLİĞİ 33 9 9 15 39 53 -14 36 13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 8 12 13 34 49 -15 36 14.YUKATEL DENİZLİSPOR 33 9 8 16 31 47 -16 35 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 33 10 5 18 37 54 -17 35 16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 33 8 8 17 44 50 -6 32 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 8 17 39 70 -31 32 18.MKE ANKARAGÜCÜ 33 6 11 16 30 56 -26 29

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ