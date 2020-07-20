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Süper Lig puan durumu 20 Temmuz! Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 33. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Lider Başakşehir bitime 1 hafta kala Trabzonspor'un önünde şampiyonluğunu ilan etti. İşte, Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve puan durumu...

Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin sürdüğü Süper Lig'de Başakşehir tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu. İşte, Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK33209463313269
2.TRABZONSPOR A.Ş.331711574413362
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR33179754351960
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.331851056401659
5.GALATASARAY A.Ş.331510853351855
6.AYTEMİZ ALANYASPOR33159958352354
7.FENERBAHÇE A.Ş.331481155451050
8.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR331111113950-1144
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.331013104850-243
10.KASIMPAŞA A.Ş.33117155056-640
11.GÖZTEPE A.Ş.33109144148-739
12.GENÇLERBİRLİĞİ3399153953-1436
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR33812133449-1536
14.YUKATEL DENİZLİSPOR3398163147-1635
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.33105183754-1735
16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR3388174450-632
17.HES KABLO KAYSERİSPOR3388173970-3132
18.MKE ANKARAGÜCÜ33611163056-2629

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

18.07.202021:00GALATASARAY A.Ş.3 - 1GÖZTEPE A.Ş.

18.07.202021:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2 - 2KASIMPAŞA A.Ş.

19.07.202021:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.3 - 0BTC TURK YENİ MALATYASPOR

19.07.202021:00TRABZONSPOR A.Ş.3 - 4İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

19.07.202021:00MKE ANKARAGÜCÜ0 - 1FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

19.07.202021:00DEMİR GRUP SİVASSPOR2 - 0GENÇLERBİRLİĞİ

19.07.202021:00BEŞİKTAŞ A.Ş.2 - 0FENERBAHÇE A.Ş.

19.07.202021:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1 - 0HES KABLO KAYSERİSPOR

19.07.202021:00AYTEMİZ ALANYASPOR1 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR

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