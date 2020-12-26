Spor Toto Süper Lig 1. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onbeşinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 1. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|14
|8
|3
|3
|23
|9
|14
|27
|2.GALATASARAY A.Ş.
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|13
|26
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|7
|26
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|13
|8
|1
|4
|26
|19
|7
|25
|5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|13
|6
|6
|1
|24
|15
|9
|24
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|-2
|21
|7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|6
|20
|8.YENİ MALATYASPOR
|13
|5
|5
|3
|17
|14
|3
|20
|9.TRABZONSPOR A.Ş.
|14
|5
|5
|4
|16
|17
|-1
|20
|10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|13
|5
|3
|5
|17
|13
|4
|18
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|14
|4
|6
|4
|20
|17
|3
|18
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|13
|5
|3
|5
|19
|21
|-2
|18
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|14
|5
|3
|6
|16
|21
|-5
|18
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|13
|4
|5
|4
|13
|13
|0
|17
|15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|14
|4
|5
|5
|15
|18
|-3
|17
|16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|13
|4
|3
|6
|19
|22
|-3
|15
|17.YUKATEL DENİZLİSPOR
|13
|3
|3
|7
|13
|22
|-9
|12
|18.GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|3
|3
|7
|11
|21
|-10
|12
|19.HES KABLO KAYSERİSPOR
|13
|2
|4
|7
|7
|16
|-9
|10
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|13
|2
|3
|8
|14
|21
|-7
|9
|21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|14
|2
|3
|9
|12
|27
|-15
|9
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|26.12.202016:00
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|26.12.202019:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|27.12.202013:30
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|27.12.202016:00
|YENİ MALATYASPOR
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|27.12.202016:00
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|27.12.202019:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|28.12.202016:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|-
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|28.12.202016:00
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|28.12.202019:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|28.12.202019:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|-
|ATAKAŞ HATAYSPOR
Haftayı bay geçen takım
FENERBAHÇE A.Ş.
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