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Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 15. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 15. hafta oynanacak maçlar öncesi sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış maçında Trabzon evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zirve yarışı için çok önemli bir derbi maçına çıkaak iki takım 3 puan için mücadele verecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 1. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 15. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 1. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onbeşinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 1. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR148332391427
2.GALATASARAY A.Ş.1382323101326
3.FENERBAHÇE A.Ş.148242720726
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.138142619725
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.136612415924
6.ATAKAŞ HATAYSPOR136341416-221
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.135532216620
8.YENİ MALATYASPOR135531714320
9.TRABZONSPOR A.Ş.145541617-120
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR135351713418
11.GÖZTEPE A.Ş.144642017318
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.135351921-218
13.KASIMPAŞA A.Ş.145361621-518
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR134541313017
15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR144551518-317
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK134361922-315
17.YUKATEL DENİZLİSPOR133371322-912
18.GENÇLERBİRLİĞİ133371121-1012
19.HES KABLO KAYSERİSPOR13247716-910
20.MKE ANKARAGÜCÜ132381421-79
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR142391227-159

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

26.12.202016:00GÖZTEPE A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

26.12.202019:00TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.

27.12.202013:30GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR

27.12.202016:00YENİ MALATYASPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

27.12.202016:00YUKATEL DENİZLİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ

27.12.202019:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA A.Ş.

28.12.202016:00GENÇLERBİRLİĞİ-HES KABLO KAYSERİSPOR

28.12.202016:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

28.12.202019:00BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR

28.12.202019:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR

Haftayı bay geçen takım
FENERBAHÇE A.Ş.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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