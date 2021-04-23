Spor Toto Süper Lig 37. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz yedinci hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 37. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 37. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|37
|72
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|27
|69
|3.GALATASARAY A.Ş.
|34
|20
|6
|8
|66
|33
|33
|66
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|35
|16
|12
|7
|42
|33
|9
|60
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|35
|16
|7
|12
|55
|39
|16
|55
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|14
|53
|7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|34
|13
|12
|9
|51
|42
|9
|51
|8.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|7
|51
|9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|9
|50
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|3
|47
|11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|34
|10
|12
|12
|44
|54
|-10
|42
|12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|-11
|42
|13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|-3
|41
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|-12
|38
|15.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|-6
|37
|16.KASIMPAŞA A.Ş.
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|-14
|37
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|34
|9
|9
|16
|37
|53
|-16
|36
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|-17
|35
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|-22
|34
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|34
|8
|8
|18
|34
|60
|-26
|32
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|34
|6
|9
|19
|32
|59
|-27
|27
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 37. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
Haftayı bay geçen takım
GÖZTEPE A.Ş.
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