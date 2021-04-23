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Süper Lig puan durumu 23 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 37. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 37. hafta oynanacak maçlar öncesi sporseverler tarafından araştırılıyor. Hafta Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor maçı ile açılacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 37. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 23 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 37. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 37. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz yedinci hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 37. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 37. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.34226672353772
2.FENERBAHÇE A.Ş.34216761342769
3.GALATASARAY A.Ş.34206866333366
4.TRABZONSPOR A.Ş.35161274233960
5.AYTEMİZ ALANYASPOR351671255391655
6.ATAKAŞ HATAYSPOR341581157431453
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.34131295142951
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR34121574740751
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.341311104940950
10.GÖZTEPE A.Ş.351211125148347
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.341012124454-1042
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR35915113647-1142
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR341011134245-341
14.MKE ANKARAGÜCÜ34108164254-1238
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR34813134046-637
16.KASIMPAŞA A.Ş.35910163751-1437
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3499163753-1636
18.HES KABLO KAYSERİSPOR34811152643-1735
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR35810173658-2234
20.GENÇLERBİRLİĞİ3488183460-2632
21.YUKATEL DENİZLİSPOR3469193259-2727

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 37. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

23.04.202120:30GENÇLERBİRLİĞİ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

24.04.202113:30İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR

24.04.202116:00TRABZONSPOR A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

24.04.202120:30YUKATEL DENİZLİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR

24.04.202120:30BEŞİKTAŞ A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR

24.04.202120:30FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-GALATASARAY A.Ş.

25.04.202113:30HELENEX YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ

25.04.202116:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

25.04.202116:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-AYTEMİZ ALANYASPOR

25.04.202120:30FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
GÖZTEPE A.Ş.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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