Spor Toto Süper Lig 37. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz yedinci hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 37. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 37. HAFTA PUAN DURUMU

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 37. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

Haftayı bay geçen takım

GÖZTEPE A.Ş.