Spor Toto Süper Lig 20 . hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirminci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 20. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 20. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 19 13 2 4 45 22 23 41 2.FENERBAHÇE A.Ş. 19 12 3 4 39 23 16 39 3.GALATASARAY A.Ş. 19 11 3 5 40 17 23 36 4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 19 9 7 3 33 23 10 34 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 19 9 4 6 30 17 13 31 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 19 9 4 6 28 24 4 31 7.TRABZONSPOR A.Ş. 19 8 6 5 23 22 1 30 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 19 7 6 6 31 28 3 27 9.YENİ MALATYASPOR 19 7 6 6 27 25 2 27 10.GÖZTEPE A.Ş. 19 6 7 6 28 22 6 25 11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 19 6 7 6 20 26 -6 25 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 19 5 9 5 21 23 -2 24 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 19 6 6 7 26 34 -8 24 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19 6 5 8 25 31 -6 23 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 19 6 4 9 27 27 0 22 16.KASIMPAŞA A.Ş. 19 6 4 9 21 30 -9 22 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 19 5 4 10 14 23 -9 19 18.GENÇLERBİRLİĞİ 19 5 4 10 19 38 -19 19 19.MKE ANKARAGÜCÜ 19 5 3 11 22 30 -8 18 20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 20 4 5 11 19 35 -16 17 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 19 3 5 11 18 36 -18 14

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

23.01.2021 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş. 23.01.2021 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 24.01.2021 13:30 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 24.01.2021 16:00 YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş. 24.01.2021 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 24.01.2021 19:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR 24.01.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. 25.01.2021 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR 25.01.2021 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ 25.01.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR

Haftayı bay geçen takım

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR