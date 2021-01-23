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Süper Lig puan durumu 23 Ocak! Spor Toto Süper Lig 20. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Süper Lig puan durumu 20. hafta oynanacak son maç öncesinde sporseverler tarafından araştırılıyor. Hafta bugün iki maç ile start veriyor. Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne, Rizespor ise Başakşehir'e konuk olacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 20. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu...

Süper Lig puan durumu 23 Ocak! Spor Toto Süper Lig 20. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Spor Toto Süper Lig 20 . hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirminci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 20. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 20. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.19132445222341
2.FENERBAHÇE A.Ş.19123439231639
3.GALATASARAY A.Ş.19113540172336
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1997333231034
5.AYTEMİZ ALANYASPOR1994630171331
6.ATAKAŞ HATAYSPOR199462824431
7.TRABZONSPOR A.Ş.198652322130
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.197663128327
9.YENİ MALATYASPOR197662725227
10.GÖZTEPE A.Ş.196762822625
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR196762026-625
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR195952123-224
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.196672634-824
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK196582531-623
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR196492727022
16.KASIMPAŞA A.Ş.196492130-922
17.HES KABLO KAYSERİSPOR1954101423-919
18.GENÇLERBİRLİĞİ1954101938-1919
19.MKE ANKARAGÜCÜ1953112230-818
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2045111935-1617
21.YUKATEL DENİZLİSPOR1935111836-1814

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

23.01.202116:00GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş.

23.01.202119:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

24.01.202113:30İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

24.01.202116:00YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş.

24.01.202116:00YUKATEL DENİZLİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

24.01.202119:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR

24.01.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş.

25.01.202116:00KASIMPAŞA A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR

25.01.202119:00AYTEMİZ ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ

25.01.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR

Haftayı bay geçen takım
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

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