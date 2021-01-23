Spor Toto Süper Lig 20 . hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirminci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 20. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 20. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|19
|13
|2
|4
|45
|22
|23
|41
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|19
|12
|3
|4
|39
|23
|16
|39
|3.GALATASARAY A.Ş.
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|23
|36
|4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|10
|34
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|19
|9
|4
|6
|30
|17
|13
|31
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|4
|31
|7.TRABZONSPOR A.Ş.
|19
|8
|6
|5
|23
|22
|1
|30
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|19
|7
|6
|6
|31
|28
|3
|27
|9.YENİ MALATYASPOR
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|2
|27
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|6
|25
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|-6
|25
|12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|19
|5
|9
|5
|21
|23
|-2
|24
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|19
|6
|6
|7
|26
|34
|-8
|24
|14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|19
|6
|5
|8
|25
|31
|-6
|23
|15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|0
|22
|16.KASIMPAŞA A.Ş.
|19
|6
|4
|9
|21
|30
|-9
|22
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|-9
|19
|18.GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|5
|4
|10
|19
|38
|-19
|19
|19.MKE ANKARAGÜCÜ
|19
|5
|3
|11
|22
|30
|-8
|18
|20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|-16
|17
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|-18
|14
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|23.01.202116:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|23.01.202119:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|24.01.202113:30
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|-
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|24.01.202116:00
|YENİ MALATYASPOR
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|24.01.202116:00
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|-
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|24.01.202119:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|-
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|24.01.202119:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|25.01.202116:00
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|25.01.202119:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|25.01.202119:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|HES KABLO KAYSERİSPOR
Haftayı bay geçen takım
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
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