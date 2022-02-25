2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bugünkü maçlar öncesi merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...
SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ PROGRAMI
25 Şubat Cuma
20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor
26 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş
27 Şubat Pazar
13.30 Altay-Gaziantep FK
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor
28 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe
SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU (25 ŞUBAT)
YORUMLAR