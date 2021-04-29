Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 38. hafta bugün oynanan 5 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 38. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...

SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇLARI

27 Nisan Salı

20.30 Atakaş Hatayspor 3-1 Gençlerbirliği

28 Nisan Çarşamba

16.00 Fatih Karagümrük 2-2 Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Göztepe 1-1 Trabzonspor

16.00 Hes Kablo Kayserispor 6-3 Yukatel Denizlispor

20.30 Çaykur Rizespor 2-3 Beşiktaş

20.30 Galatasaray 0-0 İttifak Holding Konyaspor

29 Nisan Perşembe

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-2 Medipol Başakşehir

16.00 Demir Grup Sivasspor 1-0 Helenex Yeni Malatyaspor

20.30 MKE Ankaragücü 0-1 Gaziantep

20.30 Aytemiz Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe

SÜPER LİG 38. HAFTA PUAN DURUMU (29 NİSAN)

SÜPER LİG 39. HAFTA FİKSTÜRÜ

1 MAYIS CUMARTESİ

20.30 Beşiktaş-Hatayspor

2 MAYIS PAZAR

16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük

16.00 Antalyaspor-Göztepe

16.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor

20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray

3 MAYIS PAZARTESİ

16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Kayserispor

16.00 Başakşehir FK-MKE Ankaragücü

20.30 Gaziantep FK-Sivasspor

20.30 Fenerbahçe-BB Erzurumspor