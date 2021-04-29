Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 38. hafta bugün oynanan 5 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 38. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...
SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇLARI
27 Nisan Salı
20.30 Atakaş Hatayspor 3-1 Gençlerbirliği
28 Nisan Çarşamba
16.00 Fatih Karagümrük 2-2 Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Göztepe 1-1 Trabzonspor
16.00 Hes Kablo Kayserispor 6-3 Yukatel Denizlispor
20.30 Çaykur Rizespor 2-3 Beşiktaş
20.30 Galatasaray 0-0 İttifak Holding Konyaspor
29 Nisan Perşembe
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-2 Medipol Başakşehir
16.00 Demir Grup Sivasspor 1-0 Helenex Yeni Malatyaspor
20.30 MKE Ankaragücü 0-1 Gaziantep
20.30 Aytemiz Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe
SÜPER LİG 38. HAFTA PUAN DURUMU (29 NİSAN)
SÜPER LİG 39. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 MAYIS CUMARTESİ
20.30 Beşiktaş-Hatayspor
2 MAYIS PAZAR
16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük
16.00 Antalyaspor-Göztepe
16.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor
20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray
3 MAYIS PAZARTESİ
16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Kayserispor
16.00 Başakşehir FK-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-Sivasspor
20.30 Fenerbahçe-BB Erzurumspor
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