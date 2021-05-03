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Süper Lig puan durumu 3 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 39. hafta maç sonuçları ve puan tablosu

Süper Lig puan durumu 39. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün oynanan karşılaşmada Galatasaray deplasmanda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni 2-0 skor ile geçti ve şampiyonluk şansını sürdürdü. İşte, Spor Toto Süper Lig 39. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 3 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 39. hafta maç sonuçları ve puan tablosu

Spor Toto Süper Lig 39. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz dokuzuncu hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 39. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 39. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.37256685384781
2.GALATASARAY A.Ş.37236870333775
3.FENERBAHÇE A.Ş.36227764362873
4.TRABZONSPOR A.Ş.371713745341164
5.AYTEMİZ ALANYASPOR371691255391657
6.ATAKAŞ HATAYSPOR37169126051957
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR36131674941855
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.361412105445954
9.GÖZTEPE A.Ş.371312125551451
10.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.371312125249351
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR371112144747045
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.371112144859-1145
13.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR38916134053-1343
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR36913144248-640
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK361010163954-1540
16.MKE ANKARAGÜCÜ36108184357-1438
17.HES KABLO KAYSERİSPOR36911163349-1638
18.KASIMPAŞA A.Ş.36910173954-1537
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR37910184062-2237
20.GENÇLERBİRLİĞİ3798203766-2935
21.YUKATEL DENİZLİSPOR37610213667-3128

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 39. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

01.05.202120:30BEŞİKTAŞ A.Ş.7 - 0ATAKAŞ HATAYSPOR

02.05.202116:00YUKATEL DENİZLİSPOR0 - 1ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

02.05.202116:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR5 - 1FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

02.05.202116:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2 - 3GÖZTEPE A.Ş.

02.05.202120:30GENÇLERBİRLİĞİ0 - 2GALATASARAY A.Ş.

03.05.202116:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-MKE ANKARAGÜCÜ

03.05.202116:00HELENEX YENİ MALATYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR

03.05.202116:00KASIMPAŞA A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR

03.05.202120:30FENERBAHÇE A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

03.05.202120:30GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR

Haftayı bay geçen takım
TRABZONSPOR A.Ş.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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