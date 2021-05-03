Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 39. hafta bugün oynanan 5 maçla sona erecek. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 39. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...

SÜPER LİG 39. HAFTA FİKSTÜRÜ

1 MAYIS CUMARTESİ

20.30 Beşiktaş 7-0 Hatayspor

2 MAYIS PAZAR

16.00 Konyaspor 5-1 Fatih Karagümrük

16.00 Antalyaspor 2-3 Göztepe

16.00 Denizlispor 0-1 Çaykur Rizespor

20.30 Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray

3 MAYIS PAZARTESİ

16.00 Kasımpaşa 3-0 Alanyaspor

16.00 Yeni Malatyaspor 1-1 Kayserispor

16.00 Başakşehir FK 2-1 MKE Ankaragücü

20.30 Gaziantep FK-Sivasspor

20.30 Fenerbahçe-BB Erzurumspor

SÜPER LİG 39. HAFTA PUAN DURUMU (3 MAYIS)