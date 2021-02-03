Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi üçüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE A.Ş.
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|21
|48
|2.GALATASARAY A.Ş.
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|28
|45
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|23
|44
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|16
|37
|5.TRABZONSPOR A.Ş.
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|3
|36
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|9
|35
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|7
|35
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|4
|31
|9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|-5
|29
|10.YENİ MALATYASPOR
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|1
|28
|11.KASIMPAŞA A.Ş.
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|-8
|26
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|-9
|26
|13.GÖZTEPE A.Ş.
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|4
|25
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|-6
|24
|15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|-13
|24
|16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|-11
|22
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|-15
|20
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|-21
|19
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|-18
|17
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
Haftayı bay geçen takım
MKE ANKARAGÜCÜ
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