Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi üçüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 23. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE A.Ş. 22 15 3 4 45 24 21 48 2.GALATASARAY A.Ş. 22 14 3 5 46 18 28 45 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 21 14 2 5 48 25 23 44 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 21 11 4 6 37 21 16 37 5.TRABZONSPOR A.Ş. 21 10 6 5 27 24 3 36 6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 21 9 8 4 35 26 9 35 7.ATAKAŞ HATAYSPOR 22 10 5 7 35 28 7 35 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 21 8 7 6 33 29 4 31 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 21 7 8 6 21 26 -5 29 10.YENİ MALATYASPOR 21 7 7 7 27 26 1 28 11.KASIMPAŞA A.Ş. 22 7 5 10 24 32 -8 26 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 22 6 8 8 28 37 -9 26 13.GÖZTEPE A.Ş. 21 6 7 8 30 26 4 25 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 21 5 9 7 22 28 -6 24 15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22 6 6 10 27 40 -13 24 16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 20 6 5 9 27 27 0 23 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 21 6 4 11 15 26 -11 22 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 21 5 5 11 20 35 -15 20 19.GENÇLERBİRLİĞİ 21 5 4 12 20 41 -21 19 20.MKE ANKARAGÜCÜ 21 5 3 13 25 35 -10 18 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 21 4 5 12 21 39 -18 17

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

Haftayı bay geçen takım

MKE ANKARAGÜCÜ