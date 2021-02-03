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Süper Lig puan durumu 3 Şubat! Spor Toto Süper Lig 23. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

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Süper Lig puan durumu 3 Şubat! Spor Toto Süper Lig 23. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

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SPOR TOTO SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE A.Ş.22153445242148
2.GALATASARAY A.Ş.22143546182845
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.21142548252344
4.AYTEMİZ ALANYASPOR21114637211637
5.TRABZONSPOR A.Ş.2110652724336
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.219843526935
7.ATAKAŞ HATAYSPOR2210573528735
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.218763329431
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR217862126-529
10.YENİ MALATYASPOR217772726128
11.KASIMPAŞA A.Ş.2275102432-826
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.226882837-926
13.GÖZTEPE A.Ş.216783026425
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR215972228-624
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2266102740-1324
16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR206592727023
17.HES KABLO KAYSERİSPOR2164111526-1122
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2155112035-1520
19.GENÇLERBİRLİĞİ2154122041-2119
20.MKE ANKARAGÜCÜ2153132535-1018
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2145122139-1817

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

02.02.202116:00ATAKAŞ HATAYSPOR1 - 2FENERBAHÇE A.Ş.

02.02.202119:00GALATASARAY A.Ş.3 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

02.02.202119:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1 - 1KASIMPAŞA A.Ş.

03.02.202113:30DEMİR GRUP SİVASSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

03.02.202116:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

03.02.202116:00HES KABLO KAYSERİSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR

03.02.202119:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

03.02.202119:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş.

04.02.202116:00GÖZTEPE A.Ş.-YENİ MALATYASPOR

04.02.202119:00TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR

Haftayı bay geçen takım
MKE ANKARAGÜCÜ

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