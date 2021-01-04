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Süper Lig puan durumu 4 Ocak! Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

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Süper Lig puan durumu 4 Ocak! Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

2Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onaltıncı hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.15101431191231
2.AYTEMİZ ALANYASPOR1693427121530
3.GALATASARAY A.Ş.1593325101530
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1577128171128
5.ATAKAŞ HATAYSPOR158342217527
6.FENERBAHÇE A.Ş.148242720726
7.TRABZONSPOR A.Ş.166551820-223
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.155642419521
9.YENİ MALATYASPOR155551920-120
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.155552123-220
11.GÖZTEPE A.Ş.154742118319
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR155461916319
13.KASIMPAŞA A.Ş.155461823-519
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR154651518-318
15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR164661524-918
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK154472127-616
17.GENÇLERBİRLİĞİ154471524-916
18.MKE ANKARAGÜCÜ154381923-415
19.YUKATEL DENİZLİSPOR153481626-1013
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR163491629-1313
21.HES KABLO KAYSERİSPOR15249921-1210

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

02.01.202113:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1 - 1GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

02.01.202113:30DEMİR GRUP SİVASSPOR2 - 2YUKATEL DENİZLİSPOR

02.01.202116:00MKE ANKARAGÜCÜ3 - 1YENİ MALATYASPOR

02.01.202116:00AYTEMİZ ALANYASPOR3 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

02.01.202119:00ATAKAŞ HATAYSPOR2 - 1İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

02.01.202119:00GALATASARAY A.Ş.0 - 0FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

03.01.202113:30ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1 - 1GENÇLERBİRLİĞİ

03.01.202116:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.1 - 2TRABZONSPOR A.Ş.

03.01.202119:00HES KABLO KAYSERİSPOR0 - 2BEŞİKTAŞ A.Ş.

04.01.202119:00KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
GÖZTEPE A.Ş.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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