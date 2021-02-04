Spor Toto Süper Lig 22. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmiikinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 22. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE A.Ş.
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|21
|48
|2.GALATASARAY A.Ş.
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|28
|45
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|22
|14
|3
|5
|49
|26
|23
|45
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|22
|11
|5
|6
|38
|22
|16
|38
|5.TRABZONSPOR A.Ş.
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|3
|36
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|7
|35
|7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|7
|35
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|22
|9
|7
|6
|35
|29
|6
|34
|9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|22
|7
|9
|6
|22
|27
|-5
|30
|10.YENİ MALATYASPOR
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|1
|28
|11.KASIMPAŞA A.Ş.
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|-8
|26
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|-9
|26
|13.GÖZTEPE A.Ş.
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|4
|25
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|22
|5
|10
|7
|22
|28
|-6
|25
|15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|21
|6
|6
|9
|27
|27
|0
|24
|16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|-13
|24
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|22
|6
|5
|11
|16
|27
|-11
|23
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|22
|5
|6
|11
|20
|35
|-15
|21
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|-21
|20
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|-18
|17
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|02.02.202116:00
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|1 - 2
|FENERBAHÇE A.Ş.
|Detaylar
|02.02.202119:00
|GALATASARAY A.Ş.
|3 - 0
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|Detaylar
|02.02.202119:00
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|1 - 1
|KASIMPAŞA A.Ş.
|Detaylar
|03.02.202113:30
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|0 - 0
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|Detaylar
|03.02.202116:00
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|2 - 0
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|Detaylar
|03.02.202116:00
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|1 - 1
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|Detaylar
|03.02.202119:00
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|0 - 0
|GENÇLERBİRLİĞİ
|Detaylar
|03.02.202119:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|1 - 1
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|Detaylar
|04.02.202116:00
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|YENİ MALATYASPOR
|Detaylar
|04.02.202119:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|Detaylar
Haftayı bay geçen takım
MKE ANKARAGÜCÜ
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