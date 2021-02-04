Spor Toto Süper Lig 22. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmiikinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 22. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE A.Ş. 22 15 3 4 45 24 21 48 2.GALATASARAY A.Ş. 22 14 3 5 46 18 28 45 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 14 3 5 49 26 23 45 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 22 11 5 6 38 22 16 38 5.TRABZONSPOR A.Ş. 21 10 6 5 27 24 3 36 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 22 10 5 7 35 28 7 35 7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 22 9 8 5 35 28 7 35 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 22 9 7 6 35 29 6 34 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 22 7 9 6 22 27 -5 30 10.YENİ MALATYASPOR 21 7 7 7 27 26 1 28 11.KASIMPAŞA A.Ş. 22 7 5 10 24 32 -8 26 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 22 6 8 8 28 37 -9 26 13.GÖZTEPE A.Ş. 21 6 7 8 30 26 4 25 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 22 5 10 7 22 28 -6 25 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 21 6 6 9 27 27 0 24 16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22 6 6 10 27 40 -13 24 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 22 6 5 11 16 27 -11 23 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 22 5 6 11 20 35 -15 21 19.GENÇLERBİRLİĞİ 22 5 5 12 20 41 -21 20 20.MKE ANKARAGÜCÜ 21 5 3 13 25 35 -10 18 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 21 4 5 12 21 39 -18 17

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

02.02.2021 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE A.Ş. Detaylar 02.02.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. 3 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Detaylar 02.02.2021 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 1 KASIMPAŞA A.Ş. Detaylar 03.02.2021 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Detaylar 03.02.2021 16:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 2 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Detaylar 03.02.2021 16:00 HES KABLO KAYSERİSPOR 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR Detaylar 03.02.2021 19:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar 03.02.2021 19:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 1 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş. Detaylar 04.02.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - YENİ MALATYASPOR Detaylar 04.02.2021 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR Detaylar

Haftayı bay geçen takım

MKE ANKARAGÜCÜ