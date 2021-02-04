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Süper Lig puan durumu 4 Şubat! Spor Toto Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

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Süper Lig puan durumu 4 Şubat! Spor Toto Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Spor Toto Süper Lig 22. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmiikinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 22. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE A.Ş.22153445242148
2.GALATASARAY A.Ş.22143546182845
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.22143549262345
4.AYTEMİZ ALANYASPOR22115638221638
5.TRABZONSPOR A.Ş.2110652724336
6.ATAKAŞ HATAYSPOR2210573528735
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.229853528735
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.229763529634
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR227962227-530
10.YENİ MALATYASPOR217772726128
11.KASIMPAŞA A.Ş.2275102432-826
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.226882837-926
13.GÖZTEPE A.Ş.216783026425
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR2251072228-625
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR216692727024
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2266102740-1324
17.HES KABLO KAYSERİSPOR2265111627-1123
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2256112035-1521
19.GENÇLERBİRLİĞİ2255122041-2120
20.MKE ANKARAGÜCÜ2153132535-1018
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2145122139-1817

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

02.02.202116:00ATAKAŞ HATAYSPOR1 - 2FENERBAHÇE A.Ş.DetaylarDetaylar

02.02.202119:00GALATASARAY A.Ş.3 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FKDetaylarDetaylar

02.02.202119:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1 - 1KASIMPAŞA A.Ş.DetaylarDetaylar

03.02.202113:30DEMİR GRUP SİVASSPOR0 - 0BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORDetaylarDetaylar

03.02.202116:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2 - 0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.DetaylarDetaylar

03.02.202116:00HES KABLO KAYSERİSPOR1 - 1AYTEMİZ ALANYASPORDetaylarDetaylar

03.02.202119:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR0 - 0GENÇLERBİRLİĞİDetaylarDetaylar

03.02.202119:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR1 - 1BEŞİKTAŞ A.Ş.DetaylarDetaylar

04.02.202116:00GÖZTEPE A.Ş.-YENİ MALATYASPORDetaylarDetaylar

04.02.202119:00TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPORDetaylarDetaylar

Haftayı bay geçen takım
MKE ANKARAGÜCÜ

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