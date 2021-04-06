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SPOR TOTO SÜPER LİG 32. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.30204663313264
2.FENERBAHÇE A.Ş.31195755312462
3.GALATASARAY A.Ş.31194861303161
4.TRABZONSPOR A.Ş.3116873930956
5.AYTEMİZ ALANYASPOR311471049311849
6.ATAKAŞ HATAYSPOR30147951361549
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.301211744341047
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.31129104638845
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR3091473735241
10.GÖZTEPE A.Ş.311010114442240
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR30109113736139
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR3181582937-839
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.30811113647-1135
14.KASIMPAŞA A.Ş.3197153447-1334
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3189143549-1433
16.YENİ MALATYASPOR30711123844-632
17.MKE ANKARAGÜCÜ3095163649-1332
18.HES KABLO KAYSERİSPOR3088142339-1632
19.GENÇLERBİRLİĞİ3086162852-2430
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3169162951-2227
21.YUKATEL DENİZLİSPOR3067172651-2525

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 32. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

03.04.202113:30HES KABLO KAYSERİSPOR1 - 1GÖZTEPE A.Ş.

03.04.202116:00DEMİR GRUP SİVASSPOR0 - 0TRABZONSPOR A.Ş.

03.04.202116:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.0 - 0FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

03.04.202119:00ATAKAŞ HATAYSPOR3 - 0GALATASARAY A.Ş.

04.04.202113:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1 - 2İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

04.04.202116:00MKE ANKARAGÜCÜ1 - 0FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

04.04.202116:00AYTEMİZ ALANYASPOR1 - 2GENÇLERBİRLİĞİ

04.04.202116:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3 - 1YENİ MALATYASPOR

04.04.202119:00KASIMPAŞA A.Ş.1 - 0BEŞİKTAŞ A.Ş.

05.04.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.1 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR

Haftayı bay geçen takım
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

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