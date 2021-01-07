Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onaltıncı hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|05.01.202116:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|2 - 0
|MKE ANKARAGÜCÜ
|05.01.202116:00
|YENİ MALATYASPOR
|2 - 2
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|05.01.202119:00
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|4 - 3
|GALATASARAY A.Ş.
|06.01.202113:30
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|0 - 1
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|06.01.202116:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|1 - 0
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|06.01.202116:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|3 - 1
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|06.01.202116:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|1 - 0
|GÖZTEPE A.Ş.
|06.01.202119:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|6 - 0
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|06.01.202119:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|3 - 1
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|07.01.202119:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
Haftayı bay geçen takım
KASIMPAŞA A.Ş.
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