Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onaltıncı hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

05.01.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ 05.01.2021 16:00 YENİ MALATYASPOR 2 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR 05.01.2021 19:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 4 - 3 GALATASARAY A.Ş. 06.01.2021 13:30 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1 HES KABLO KAYSERİSPOR 06.01.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 06.01.2021 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ 3 - 1 ATAKAŞ HATAYSPOR 06.01.2021 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 0 GÖZTEPE A.Ş. 06.01.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 6 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 06.01.2021 19:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 3 - 1 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 07.01.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

Haftayı bay geçen takım

KASIMPAŞA A.Ş.