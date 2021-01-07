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Süper Lig puan durumu 7 Ocak! Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Süper Lig puan durumu 16. hafta oynanacak son maç öncesinde sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu akşam Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk edecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu...

Süper Lig puan durumu 7 Ocak! Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onaltıncı hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.16111437191834
2.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1687130171331
3.AYTEMİZ ALANYASPOR1693427121530
4.GALATASARAY A.Ş.1693428141430
5.FENERBAHÇE A.Ş.1592430201029
6.ATAKAŞ HATAYSPOR168352320327
7.TRABZONSPOR A.Ş.177551920-126
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR166462319422
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.165652522321
10.YENİ MALATYASPOR165652122-121
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR175661825-721
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.165562129-820
13.GÖZTEPE A.Ş.164752119219
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR164751720-319
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK165472227-519
16.GENÇLERBİRLİĞİ165471825-719
17.KASIMPAŞA A.Ş.165471826-819
18.MKE ANKARAGÜCÜ164391925-615
19.YUKATEL DENİZLİSPOR163491627-1113
20.HES KABLO KAYSERİSPOR163491021-1113
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1734101630-1413

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

05.01.202116:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2 - 0MKE ANKARAGÜCÜ

05.01.202116:00YENİ MALATYASPOR2 - 2DEMİR GRUP SİVASSPOR

05.01.202119:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR4 - 3GALATASARAY A.Ş.

06.01.202113:30YUKATEL DENİZLİSPOR0 - 1HES KABLO KAYSERİSPOR

06.01.202116:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1 - 0BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

06.01.202116:00GENÇLERBİRLİĞİ3 - 1ATAKAŞ HATAYSPOR

06.01.202116:00TRABZONSPOR A.Ş.1 - 0GÖZTEPE A.Ş.

06.01.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.6 - 0ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

06.01.202119:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR3 - 1FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

07.01.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR

Haftayı bay geçen takım
KASIMPAŞA A.Ş.

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