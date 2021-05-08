Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol
ABONE OL

Süper Lig puan durumu 8 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 40. hafta fikstürü ve puan tablosu

Süper Lig puan durumu 40. hafta oynanacak maçlar öncesinde sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın en kritik maçında Galatasaray evinde lider Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma şampiyonluk yarışında kritik bir önem taşıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 40. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 8 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 40. hafta fikstürü ve puan tablosu

Spor Toto Süper Lig 40. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de kırkıncı hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 40. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 40. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.37256685384781
2.FENERBAHÇE A.Ş.37237767373076
3.GALATASARAY A.Ş.37236870333775
4.TRABZONSPOR A.Ş.371713745341164
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR37141675041958
6.AYTEMİZ ALANYASPOR381691355421357
7.ATAKAŞ HATAYSPOR37169126051957
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.371412115446854
9.GÖZTEPE A.Ş.371312125551451
10.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.371312125249351
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR371112144747045
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.371112144859-1145
13.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR38916134053-1343
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK371110164155-1443
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR37914144349-641
16.KASIMPAŞA A.Ş.371010174254-1240
17.HES KABLO KAYSERİSPOR37912163450-1639
18.MKE ANKARAGÜCÜ37108194459-1538
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR38910194165-2437
20.GENÇLERBİRLİĞİ3798203766-2935
21.YUKATEL DENİZLİSPOR37610213667-3128

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 40. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

08.05.202120:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-KASIMPAŞA A.Ş.

08.05.202120:30MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş.

08.05.202120:30DEMİR GRUP SİVASSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

08.05.202120:30HES KABLO KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

08.05.202120:30ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HELENEX YENİ MALATYASPOR

08.05.202120:30ATAKAŞ HATAYSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR

08.05.202120:30GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş.

08.05.202120:30FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ

08.05.202120:30GÖZTEPE A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

08.05.202120:30TRABZONSPOR A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

Haftayı bay geçen takım
AYTEMİZ ALANYASPOR

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KADROLAR BELLİ! Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! - Haberler
FUTBOLİşte derbinin 11'leri!
SON İKAZ! Fatih Terim öğrencilerine seslendi: "Kazanmak için savaşın!" - Haberler
FUTBOL"Kazanmak için savaşın"
Burak Yılmaz, Fransa'da yeniden manşetlerde!
FUTBOLFransa'da yine manşet: Kral!
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret!
FUTBOLTahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret!
KARARINI VERDİ! Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçı muhtemel 11'ini belirledi! - Haberler
FUTBOLKararını verdi!
Süper Lig'de kritik gün geldi çattı!
FUTBOLKritik gün geldi çattı!
TFF 1. Lig'de Süper Lig'e doğrudan yükselecek takımlar yarın belli olacak
FUTBOLDoğrudan Süper Lig biletleri yarın
Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi Mete Kalkavan
FUTBOLDerbinin VAR'ı Kalkavan
Barcelona, Juventus ve Real Madrid'den ortak "Avrupa Süper Ligi" açıklaması:
FUTBOL"Tehditlere rağmen mücadele edeceğiz"
Samsunspor, sezonun son maçında yarın Adanaspor'a konuk olacak
FUTBOLSamsunspor, Adanaspor'a konuk olacak