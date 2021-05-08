Spor Toto Süper Lig 40. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de kırkıncı hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 40. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 40. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 37 25 6 6 85 38 47 81 2.FENERBAHÇE A.Ş. 37 23 7 7 67 37 30 76 3.GALATASARAY A.Ş. 37 23 6 8 70 33 37 75 4.TRABZONSPOR A.Ş. 37 17 13 7 45 34 11 64 5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 37 14 16 7 50 41 9 58 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 38 16 9 13 55 42 13 57 7.ATAKAŞ HATAYSPOR 37 16 9 12 60 51 9 57 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 37 14 12 11 54 46 8 54 9.GÖZTEPE A.Ş. 37 13 12 12 55 51 4 51 10.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 37 13 12 12 52 49 3 51 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 37 11 12 14 47 47 0 45 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 37 11 12 14 48 59 -11 45 13.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 38 9 16 13 40 53 -13 43 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 37 11 10 16 41 55 -14 43 15.HELENEX YENİ MALATYASPOR 37 9 14 14 43 49 -6 41 16.KASIMPAŞA A.Ş. 37 10 10 17 42 54 -12 40 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 37 9 12 16 34 50 -16 39 18.MKE ANKARAGÜCÜ 37 10 8 19 44 59 -15 38 19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 38 9 10 19 41 65 -24 37 20.GENÇLERBİRLİĞİ 37 9 8 20 37 66 -29 35 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 37 6 10 21 36 67 -31 28

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 40. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

08.05.2021 20:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA A.Ş. 08.05.2021 20:30 MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş. 08.05.2021 20:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 08.05.2021 20:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 08.05.2021 20:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - HELENEX YENİ MALATYASPOR 08.05.2021 20:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR 08.05.2021 20:30 GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. 08.05.2021 20:30 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ 08.05.2021 20:30 GÖZTEPE A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 08.05.2021 20:30 TRABZONSPOR A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

Haftayı bay geçen takım

AYTEMİZ ALANYASPOR