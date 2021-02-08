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Süper Lig puan durumu 8 Şubat! Spor Toto Süper Lig 24. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

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Süper Lig puan durumu 8 Şubat! Spor Toto Süper Lig 24. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Spor Toto Süper Lig 24. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi dördüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 24. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 24. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.23153547182948
2.BEŞİKTAŞ A.Ş.23153550262448
3.FENERBAHÇE A.Ş.23153545252048
4.AYTEMİZ ALANYASPOR23125640231741
5.TRABZONSPOR A.Ş.2211652824439
6.ATAKAŞ HATAYSPOR23115739291038
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2310763629737
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.229853528735
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2371062328-531
10.YENİ MALATYASPOR227872928129
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR2361072629-328
12.GÖZTEPE A.Ş.226883228426
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.236892939-1026
14.KASIMPAŞA A.Ş.2375112536-1126
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2266102728-124
16.HES KABLO KAYSERİSPOR2366111728-1124
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2366112741-1424
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2357112136-1522
19.GENÇLERBİRLİĞİ2255122041-2120
20.MKE ANKARAGÜCÜ2253142639-1318
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2346132241-1918

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

06.02.202113:30KASIMPAŞA A.Ş.1 - 4ATAKAŞ HATAYSPOR

06.02.202116:00AYTEMİZ ALANYASPOR2 - 1ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

06.02.202116:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK0 - 1FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

06.02.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.0 - 1GALATASARAY A.Ş.

07.02.202113:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1 - 1HES KABLO KAYSERİSPOR

07.02.202116:00MKE ANKARAGÜCÜ1 - 4DEMİR GRUP SİVASSPOR

07.02.202116:00YUKATEL DENİZLİSPOR1 - 1FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

07.02.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 0İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

08.02.202116:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş.

08.02.202119:00YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş.


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