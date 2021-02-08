Spor Toto Süper Lig 24. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi dördüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 24. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 24. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 23 15 3 5 47 18 29 48 2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 23 15 3 5 50 26 24 48 3.FENERBAHÇE A.Ş. 23 15 3 5 45 25 20 48 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 12 5 6 40 23 17 41 5.TRABZONSPOR A.Ş. 22 11 6 5 28 24 4 39 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 23 11 5 7 39 29 10 38 7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 23 10 7 6 36 29 7 37 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 22 9 8 5 35 28 7 35 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 23 7 10 6 23 28 -5 31 10.YENİ MALATYASPOR 22 7 8 7 29 28 1 29 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 6 10 7 26 29 -3 28 12.GÖZTEPE A.Ş. 22 6 8 8 32 28 4 26 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 23 6 8 9 29 39 -10 26 14.KASIMPAŞA A.Ş. 23 7 5 11 25 36 -11 26 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 22 6 6 10 27 28 -1 24 16.HES KABLO KAYSERİSPOR 23 6 6 11 17 28 -11 24 17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 23 6 6 11 27 41 -14 24 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 23 5 7 11 21 36 -15 22 19.GENÇLERBİRLİĞİ 22 5 5 12 20 41 -21 20 20.MKE ANKARAGÜCÜ 22 5 3 14 26 39 -13 18 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 23 4 6 13 22 41 -19 18

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

06.02.2021 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 4 ATAKAŞ HATAYSPOR 06.02.2021 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 06.02.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - 1 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 06.02.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. 0 - 1 GALATASARAY A.Ş. 07.02.2021 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 1 HES KABLO KAYSERİSPOR 07.02.2021 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 4 DEMİR GRUP SİVASSPOR 07.02.2021 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 1 - 1 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 07.02.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 08.02.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. 08.02.2021 19:00 YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.



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GENÇLERBİRLİĞİ