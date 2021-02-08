Spor Toto Süper Lig 24. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi dördüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 24. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 24. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|29
|48
|2.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|24
|48
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|20
|48
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|17
|41
|5.TRABZONSPOR A.Ş.
|22
|11
|6
|5
|28
|24
|4
|39
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|10
|38
|7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|7
|37
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|7
|35
|9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|-5
|31
|10.YENİ MALATYASPOR
|22
|7
|8
|7
|29
|28
|1
|29
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|-3
|28
|12.GÖZTEPE A.Ş.
|22
|6
|8
|8
|32
|28
|4
|26
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|23
|6
|8
|9
|29
|39
|-10
|26
|14.KASIMPAŞA A.Ş.
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|-11
|26
|15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|-1
|24
|16.HES KABLO KAYSERİSPOR
|23
|6
|6
|11
|17
|28
|-11
|24
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|-14
|24
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|23
|5
|7
|11
|21
|36
|-15
|22
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|-21
|20
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|5
|3
|14
|26
|39
|-13
|18
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|-19
|18
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|06.02.202113:30
|KASIMPAŞA A.Ş.
|1 - 4
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|06.02.202116:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|2 - 1
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|06.02.202116:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|0 - 1
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|06.02.202119:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|0 - 1
|GALATASARAY A.Ş.
|07.02.202113:30
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|1 - 1
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|07.02.202116:00
|MKE ANKARAGÜCÜ
|1 - 4
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|07.02.202116:00
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|1 - 1
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|07.02.202119:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1 - 0
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|08.02.202116:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|08.02.202119:00
|YENİ MALATYASPOR
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
Haftayı bay geçen takım
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