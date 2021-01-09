Spor Toto Süper Lig 18. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onsekizinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 18. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 18. HAFTA PUAN DURUMU

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

Haftayı bay geçen takım

TRABZONSPOR A.Ş.