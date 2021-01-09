Spor Toto Süper Lig 18. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onsekizinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 18. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 18. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|16
|11
|1
|4
|37
|19
|18
|34
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|16
|10
|2
|4
|32
|21
|11
|32
|3.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|16
|8
|7
|1
|30
|17
|13
|31
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|17
|9
|3
|5
|28
|14
|14
|30
|5.GALATASARAY A.Ş.
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|14
|30
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|16
|8
|3
|5
|23
|20
|3
|27
|7.TRABZONSPOR A.Ş.
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|-1
|26
|8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|4
|22
|9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|16
|5
|6
|5
|25
|22
|3
|21
|10.YENİ MALATYASPOR
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|-1
|21
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|17
|5
|6
|6
|18
|25
|-7
|21
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|16
|5
|5
|6
|21
|29
|-8
|20
|13.GÖZTEPE A.Ş.
|16
|4
|7
|5
|21
|19
|2
|19
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|16
|4
|7
|5
|17
|20
|-3
|19
|15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|16
|5
|4
|7
|22
|27
|-5
|19
|16.GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|5
|4
|7
|18
|25
|-7
|19
|17.KASIMPAŞA A.Ş.
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|-8
|19
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|-6
|15
|19.YUKATEL DENİZLİSPOR
|16
|3
|4
|9
|16
|27
|-11
|13
|20.HES KABLO KAYSERİSPOR
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|-11
|13
|21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|-14
|13
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
Haftayı bay geçen takım
TRABZONSPOR A.Ş.
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