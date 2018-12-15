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Süper Lig Puan durumu! Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu, Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarının başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında bu akşam Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç liderlik açısından büyük önem arz ediyor. İşte Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç fikstürü ve güncel puan durumu..

15 Aralık 2018 Cumartesi, 16:58 | Güncelleme:

Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçlarıyla merak edilmeye başlandı. Hafta, dün akşamki Göztepe - Bursaspor maçıyla başladı ve bugün oynanan Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ve Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü karşılaşmalarıyla devam etti. İşte, Spor Toto Süper Lig  16. hafta güncel puan durumu ve Spor Toto Süper Lig fikstürü...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (16. HAFTA)

  O G B M A Y AV P
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 15 10 3 2 20 6 14 33
2.KASIMPAŞA A.Ş. 15 8 2 5 31 24 7 26
3.ANTALYASPOR A.Ş. 15 8 2 5 19 19 0 26
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 7 4 4 25 17 8 25
5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 15 7 4 4 23 15 8 25
6.TRABZONSPOR A.Ş. 15 7 4 4 26 19 7 25
7.GALATASARAY A.Ş. 15 7 4 4 25 18 7 25
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 6 6 4 22 19 3 24
9.ATİKER KONYASPOR 15 5 6 4 20 18 2 21
10.BURSASPOR 16 4 8 4 16 16 0 20
11.MKE ANKARAGÜCÜ 16 6 2 8 17 23 -6 20
12.GÖZTEPE A.Ş. 16 6 1 9 15 19 -4 19
13.AYTEMİZ ALANYASPOR 16 5 2 9 12 21 -9 17
14.AKHİSARSPOR 15 4 4 7 19 25 -6 16
15.KAYSERİSPOR 15 4 3 8 13 24 -11 15
16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 15 3 5 7 13 19 -6 14
17.FENERBAHÇE A.Ş. 15 3 5 7 14 22 -8 14
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 1 9 6 18 24 -6 12
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI 
 
14.12.2018 20:30 GÖZTEPE A.Ş. 0 - 0 BURSASPOR

15.12.2018 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR

15.12.2018 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ
 
15.12.2018 16:00 ATİKER KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
 
15.12.2018 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.
 
16.12.2018 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
 
16.12.2018 16:00 KAYSERİSPOR - AKHİSARSPOR
 
16.12.2018 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
 
17.12.2018 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

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