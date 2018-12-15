Süper Lig Puan durumu

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 15 10 3 2 20 6 14 33 2.KASIMPAŞA A.Ş. 15 8 2 5 31 24 7 26 3.ANTALYASPOR A.Ş. 15 8 2 5 19 19 0 26 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 7 4 4 25 17 8 25 5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 15 7 4 4 23 15 8 25 6.TRABZONSPOR A.Ş. 15 7 4 4 26 19 7 25 7.GALATASARAY A.Ş. 15 7 4 4 25 18 7 25 8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 6 6 4 22 19 3 24 9.ATİKER KONYASPOR 15 5 6 4 20 18 2 21 10.BURSASPOR 16 4 8 4 16 16 0 20 11.MKE ANKARAGÜCÜ 16 6 2 8 17 23 -6 20 12.GÖZTEPE A.Ş. 16 6 1 9 15 19 -4 19 13.AYTEMİZ ALANYASPOR 16 5 2 9 12 21 -9 17 14.AKHİSARSPOR 15 4 4 7 19 25 -6 16 15.KAYSERİSPOR 15 4 3 8 13 24 -11 15 16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 15 3 5 7 13 19 -6 14 17.FENERBAHÇE A.Ş. 15 3 5 7 14 22 -8 14 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 1 9 6 18 24 -6 12

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.