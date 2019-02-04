Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçlarının ardından araştırılıyor. Süper Lig'in 20. haftası Cuma akşamı Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasıyla başlarken, bu akşamki Bursaspor - Konyaspor maçı ile sona erecek. İşte TFF 20. hafta puan durumu ve maç sonuçları

PUAN DURUMU - 20. HAFTA 4 ŞUBAT

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

01.02.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 0 GÖZTEPE A.Ş.



02.02.2019 13.30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 1 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR



02.02.2019 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 3 DEMİR GRUP SİVASSPOR



02.02.2019 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ