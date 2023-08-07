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26 Haziranda başlayan yaz transfer döneminin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin açıklaması ile beraber ne zaman sona ereceği ve ara transfer döneminin ne zaman olacağı belli oldu. Futbolseverlerin aradığı sorulara haberimizde yer verdik. İşte konu ile ilgili detaylar...