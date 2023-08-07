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        Haberler Gündem Süper Lig transfer dönemi ne zaman sonra eriyor? Transfer dönemi ne zaman bitecek?

        Süper Lig transfer dönemi ne zaman sonra eriyor?

        Süper Lig' de kadrolarına yıldız isimler ve yetenekli futbolcular ekleyen takımlar bu yoğun dönemde tüm hızlarıyla çalışmalara devam ediyor. Devam eden transfer döneminde futbolseverlerin aklına takılan sorulardan bir tanesi de transfer döneminin ne zaman sona ereceği oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin yapmış olduğu açıklamaya göre transfer dönemi bitiş tarihi belli oldu. Konu ile ilgili detaylar. İşte haberimizde...

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        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 17:11
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        26 Haziranda başlayan yaz transfer döneminin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin açıklaması ile beraber ne zaman sona ereceği ve ara transfer döneminin ne zaman olacağı belli oldu. Futbolseverlerin aradığı sorulara haberimizde yer verdik. İşte konu ile ilgili detaylar...

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        YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        2023-2024 yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

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        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

        Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararına göre 11 Ocak 2024'de başlayıp 9 Şubat 2024'de sona erecek.

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        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

        Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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