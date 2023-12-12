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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig ve VAR hakemleri, dernek üyeliklerinden istifa etti! - Futbol Haberleri

        Süper Lig ve VAR hakemleri, dernek üyeliklerinden istifa etti!

        Süper Lig ve VAR hakemlerinin tamamı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeliklerinden istifa etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:23 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:23
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        Hakemler dernek üyeliklerinden istifa etti
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmasının yankıları sürüyor.

        Sabah saatlerinde Süper Lig ve 1. Lig hakemleri, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede Meler'i ziyaret etti. Burada hakemler adına açıklamalar yapan Arda Kardeşler ile Mete Kalkavan, futbol konuşacak durumda olmadıklarını ve kariyerleriyle ilgili kararı da önümüzdeki günlerde duyuracaklarını belirttiler.

        Tüm yaşananların ardından hakemlerden önemli bir karar geldi. Süper Lig ve VAR hakemlerinin tamamı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeliklerinden istifa etti.

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