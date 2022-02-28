3. Ancak yayın hakkı gelirlerinin özellikle Anadolu Kulüpleri başta olmak üzere tüm Kulüpler için en önemli gelir kaynağı olması ve yayın haklarının merkezi olarak pazarlanmasında Türk Futbolunun, kulüplerin ve TFF'nin menfaatlerine öncelik verilerek yayın ihalesi kapsamında ihaleye çıkılan paketlere gelen teklifler değerlendirilmiş olup; bu kapsamda;

A. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-A için belirlenen yayın bedelinin (810.000.000 TL + KDV) dışında başka İstekli'ler tarafından Paket 1-A'ya teklif verilmemiş olduğundan; Paket 1-A kapsamındaki müsabakaların içerisinde 8 adet derbi müsabakasının olması, Paket 1-A yayın hakkını alan kuruluşun haftanın birinci ve üçüncü müsabakalarını seçim hakkı olması ve buna bağlı olarak yayın hakkı sahibi olacak kuruluşun reklam ve abonelik sayılarının diğer paketlere oranla gelirlerinin daha yüksek olacağı ve müsabaka adet ve ağırlığının daha yüksek olacağı göz önünde bulundurulduğunda Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına;

B. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-B için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (500.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (324.000.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

C. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-C için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (30.375.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,