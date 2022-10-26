Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 28 Ekim Cuma, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden haftanın hakemleri duyuruldu.
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:
28 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ekim Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler
30 Ekim Pazar
14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Beşiktaş - Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
31 Ekim Pazartesi
20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge
1. LİG'DE DE HAKEMLER BELLİ OLDU
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
28 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor: Onur Özütoprak
29 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor: Oğuzhan Çakır
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor: Emre Kargın
16.00 Sakaryaspor-Altay: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
30 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor: Alper Akarsu
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu
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