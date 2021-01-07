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Süper Lig’de 18. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig’de 18. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemleri açıkladı. TFF’den yapılan açıklamaya göre; 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

9 Ocak Cumartesi

13.30 DG Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 HK Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Göztepe - FT Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Halis Özkahya

10 Ocak Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - İH Konyaspor: Serkan Tokat
16.00 MKE Ankaragücü - M. Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Ç. Rizespor - Y. Denizlispor: Volkan Bayarslan
19.00 A. Hatayspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

11 Ocak Pazartesi

16.00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

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