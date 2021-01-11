Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper Lig
ABONE OL

Süper Lig’de 18 haftada 14 hocayla yollar ayrıldı

Gaziantep FK’nın Marius Sumudica ile yollarını ayırmasıyla birlikte Süper Lig’de 18 haftada görevinden ayrılan hoca sayısı 14 oldu. Yeni Malatyaspor’da da hoca değişikliği gündemde. Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılırsa, sayı 15 olacak

Süper Lig’de 18 haftada 14 hocayla yollar ayrıldı
İHA

Süper Lig’de ilk yarının bitmesine 3 maç varken, takımların yollarını ayırdığı hoca sayısı 14 oldu. Görevden alınan son isim, Sivasspor deplasmanında yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çeken Sumudica oldu. Rumen teknik adamın, Gaziantep FK’daki görevi son buldu. Yeni Malatyaspor’da da Hamza Hamzaoğlu’yla yolların ayrılacağı gündeme geldi. Eğer Malatya ekibinde bu doğrultuda karar alınırsa, görevine son verilen hoca sayısı 15 olacak.

İLK AYRILIK KONYASPOR'DAN

Süper Lig’de yolların ayrıldığı ilk isim Bülent Korkmaz olmuştu. Sezon öncesinde Konyaspor’un başında olan Korkmaz, lig başlamadan önce yollarını ayırdı ve Korkmaz’ın yerine İsmail Kartal göreve geldi. Ligin başlamasıyla birlikte ise yaprak dökümü de kendisini gösterdi. Kayserispor’da Bayram Bektaş, Gençlerbirliği’nde Mert Nobre, Antalyaspor’da Tamer Tuna ve Trabzonspor’da Eddie Newton dönemleri ardı ardına kapandı. Bazı takımlarda gelen teknik adamlar, problemleri çözerken, Süper Lig’in birkaç ekibinde ise değişiklik fayda getirmedi, göreve gelen isimlerle de yollar ayrıldı.

TRABZONSPOR'DA AVCI ETKİSİ

Sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, bu hocadan istediği verimi alamadı. İlk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen bordo-mavililer, göreve Abdullah Avcı’yı getirirken, Avcı’nın gelmesinin ardından Karadeniz ekibinde gözle görülür bir yükseliş gerçekleşti. İlk 8 maçta 6 puan alabilen Trabzonspor, Avcı’nın göreve gelmesinin ardından 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan topladı ve zirve yarışındaki takımlara yaklaştı.

Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 3 ekip, 2 kez teknik adam değişikliğine gitti. Sezona Mehmet Özdilek’le başlayan BB Erzurumspor, daha sonra göreve Hüseyin Çimşir’i getirdi. Çimşir ile çıktığı 4 lig maçında gol atamayan ve puan alamayan mavi-beyazlılar, daha sonra göreve Mesut Bakkal’ı getirdi. Kayserispor ise sezona Bayram Bektaş’la başladı. Bu isimle yolları ayırdıktan sonra tecrübeli teknik adam Samet Aybaba’yı göreve getiren sarı-kırmızılılar Aybaba ile yollarını ayırıp Dan Petrescu’yla anlaştı. Bu sezon 3. isimle yola devam eden bir diğer ekip ise Kasımpaşa oldu. Sezona Mehmet Altıparmak ile başlayan Paşa, ardından İrfan Buz ile anlaştı. Ancak bu anlaşma 14 gün sürdü ve Buz’un ardından göreve, Ankaragücü’nden ayrılan Fuat Çapa geldi. Fuat Çapa’nın yerine ise Ankaragücü’nde takımın başına Mustafa Dalcı geçti. Denizlispor sezona Prosinecki ile başlarken, bu hocayla yollar ayrıldı ve takımın başında 3 maçlığına Kenan Atik yer aldı. Yeşil-siyahlı ekip daha sonra Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Antalyaspor’da Tamer Tuna’nın yerine Ersun Yanal, Gençlerbirliği’nde ise Mert Nobre’nin yerine Mustafa Kaplan göreve geldi. Göztepe’de İlhan Palut dönemi sona ererken bu hocanın yerine henüz bir isimle anlaşma sağlanmadı. Son olarak yaptığı açıklamalar sonrasında eleştiri oklarını üzerine çeken Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 14 teknik direktörün görevine son verilmiş oldu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KARARINI VERDİ! BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
FUTBOLKararını verdi
FLAŞ SÖZLER! Rıdvan Dilmen'den Dorukhan için çarpıcı ifadeler! Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOLDorukhan Toköz için flaş sözler!
İRFAN CAN KONUŞTU! Son dakika! İrfan Can'dan Fatih Terim sözleri! Menajeri bonservis bedelini açıkladı
FUTBOLİrfan Can'dan Fatih Terim sözleri!
İbrahim Yıldız: Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı
FUTBOL"Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı"
Galatasaray, kupada tur peşinde
FUTBOLGalatasaray, kupada tur peşinde
Beşiktaş'ın muhteşem üçlüsü: Aboubakar, Larin ve Ghezzal
FUTBOLBeşiktaş'ın muhteşem üçlüsü
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
FUTBOLKupanın hakemleri belli oldu!
TEPKİ VERECEĞİZ | Son dakika: Fenerbahçe'den BeIN Sports'a tepki
FUTBOLFenerbahçe'den BeIN Sports'a tepki
Galatasaray SON DAKİKA: Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray'a ağır ceza!
FUTBOLUÇK'dan Galatasaray ve Oğulcan'a ceza
Son dakika: Hatayspor Beşiktaş MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
FUTBOLKartal'a Hatay freni!