Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
20. haftada maçların programı ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Adana Demirspor - Giresunspor: Yasin Kol
21 Ocak Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Turgut Doman
19.00 Galatasaray - Antalyaspor: Ali Şansalan
22 Ocak Pazar
13.30 Gaziantep Fk - Dg Sivasspor: Cihan Aydın
16.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Burak Pakkan
16.00 Kayserispor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
19.00 Trabzonspor - İstanbulspor: Arda Kardeşler
23 Ocak Pazartesi
20.00 Konyaspor - Mke Ankaragücü: Murat Erdoğan
20.00 Ümraniyespor - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
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