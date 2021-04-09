Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Süper Lig’de 34. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Ali Palabıyık, BB Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Gaziantep FK mücadelesinde de Mete Kalkavan düdük çalacak.
Süper Lig’de 34. haftanın hakemleri şöyle:
10 Nisan Cumartesi
13.30 Atakaş Hataspor - Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
11 Nisan Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor - İH Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Hes Kablo Kayserispor - FT Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat
19.00 BB Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
12 Nisan Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
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