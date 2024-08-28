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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri belli oldu

        TFF, Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:54 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:54
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        Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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        Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

        Şampiyonlar Ligi Play-off Turu maçından dolayı geçtiğimiz haftaki lig müsabakası ertelenen Galatasaray’ın cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Geçen haftayı bay geçen Beşiktaş’ın Pazar günü Sivasspor’u ağırlayacağı karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u cuma günü konuk edeceği haftanın açılış maçında ise Mehmet Türkmen görev yapacak.

        Süper Lig’de 4. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

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        30 AĞUSTOS CUMA

        21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Mehmet Türkmen

        31 AĞUSTOS CUMARTESİ

        19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

        19.15 Konyaspor - Kayserispor: Emre Kargın

        21.45 Göztepe - Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        21.45 Adana Demirspor - Galatasaray: Kadir Sağlam

        1 EYLÜL PAZAR

        19.15 Başakşehir - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

        19.15 Eyüpspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

        21.45 Beşiktaş - Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu

        21.45 Hatayspor - Samsunspor: Cihan Aydın

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