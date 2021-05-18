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Süper Lig’de en golcü yedek kulübesi Galatasaray’da

Oyuna sonradan dahil olan 104 futbolcunun 172 gole imza attığı 2020-2021 Süper Lig sezonunda, takımlarına en fazla katkıyı 16 golle Galatasaraylı futbolcular yaptı

Süper Lig’de en golcü yedek kulübesi Galatasaray’da
AA

Beşiktaş'ın şampiyon olarak tamamladığı 2020-2021 sezonunda, 1136 golden 172’sini oyuna sonradan giren isimler kaydetti.

Yedek kulübesinden en çok katkıyı 16 golle Galatasaray aldı.

Oyuna sonradan dahil olan oyuncularıyla Beşiktaş 14, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 13, Medipol Başakşehir 12, Gaziantep ile İttifak Holding Konyaspor 11, Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe ise 10'ar gol buldu.

Bu ekipleri 9'ar golle Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği, 8 golle MKE Ankaragücü, 7 golle Atakaş Hatayspor, 6 golle Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor, beşer golle Fatih Karagümrük, Helenex Yeni Malatyaspor, Her Kablo Kayserispor ile Trabzonspor, 4 golle Fraport TAV Antalyaspor ile Göztepe ve 2 golle Kasımpaşa izledi.

STANCU'DAN 3 GOL BİRDEN

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 104 oyuncunun gol sevinci yaşadığı ligde Gençlerbirliği’nden Bogdan Stancu, ikinci devre oyuna dahil olduğu 41. haftadaki Göztepe karşılaşmasında fileleri 3 kez havalandırdı.

Atakaş Hatayspor’da Aaron Boupendza, Aytemiz Alanyasporlu Davidson, Büyükşehir Belediyespor’dan Elbasan Rashani ile Oltan Karakullukçu, Beşiktaş’ta Cenk Tosun, Galatasaraylı Henry Onyekuru (2) ile Mustafa Muhammed, Gençlerbirliği’nden Sefa Yılmaz, İttifak Holding Konyaspor'da Artem Kravets ve Medipol Başakşehir’den Fredrik Guldbrandsen sonradan girdikleri müsabakalarda ikişer gol üretmeyi başardı.

YEDEK KULÜBESİNİN GOLCÜLERİ

İttifak Holding Konyaspor'dan Artem Kravets ile Gençlerbirliği’nin tecrübeli futbolcusu Bogdan Stancu yedek kulübesinde başladığı maçlarda toplam 5 gol atmayı başardı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Oltan Karakullukçu, Galatasaray’da Henry Onyekuru ile Mustafa Muhammed, Gaziantep’te Muhammet Demir, Medipol Başakşehir’de Demba Ba ile Fredrik Guldbrandsen ve MKE Ankaragücü’nde Emre Güral daha sonra girdikleri müsabakalarda üçer gole imza attı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda oyuna sonradan girenlerin attığı gol sayıları şöyle:

Atakaş Hatayspor: Aaron Boupendza (3),Abdurrahman Canlı, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Mohammed Kamara (1)

Aytemiz Alanyaspor: Davidson, Elhadji Khouma, Mustafa Pektemek (2),Berkan İsmail Kutlu, Ceyhun Gülselam, Efkan Bekiroğlu, Tayfur Bingöl (1)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Oltan Karakullukçu (4),Elbasan Rashani, Emrah Başsan (2),Cenk Ahmet Alkılıç, Ibrahim Sissoko, Osman Çelik, Özgür Sert, Rahman Buğra Çağıran (1)

Beşiktaş: Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou (2),Adem Ljajic, Cyle Larin, Jeremain Lens, Mayele Nsakala, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yilmaz (1)

Çaykur Rizespor: Braian Samudio (3),Doğan Erdoğan, Fernando Andrade, Kemal Rüzgar (1)

Demir Grup Sivasspor: Ayobami Kayode, Erdoğan Yeşilyurt, Jorge Felix, Mustaphe Yatabare (2),Arouna Kone (1)

Fatih Karagümrük: Artur Adam Sobiech (3),Mevlüt Erdinç (2)

Fenerbahçe: Papiss Cisse (3),Ozan Tufan (2),Diego Perotti, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Sinan Gümüş (1)

Fraport TAV Antalyaspor: Gökdeniz Bayrakdar (2),Doğukan Sinik, Eren Albayrak (1)

Galatasaray: Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed (4),Emre Akbaba, Muhammed Kerem Aktürkoğlu (2),Arda Turan, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel (1)

Gaziantep: Muhammet Demir (4),Kenan Özer (3),Andre Sousa, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Jefferson (1)

Gençlerbirliği: Bogdan Stancu (5),Sefa Yılmaz (3),İlker Karakaş (1)

Göztepe: Fousseni Diabate, Stefano Napoleoni, Titi, Yalçın Kayan (1)

Helenex Yeni Malatyaspor: Ahmed Ildız, Benjamin Tetteh, Jetmir Topalli, Kubilay Kanatsızkuş, Mustafa Eskihellaç (1)

Hes Kablo Kayserispor: İlhan Parlak (3),Melih Okutan, Pedro Henrique (1)

İttifak Holding Konyaspor: Artem Kravets (5),Levan Shengelia (3),Uğur Demirok (2),Musa Çağıran (1)

Kasımpaşa: Bangaly Koita, Mehmet Feyzi Yıldırım (1)

Medipol Başakşehir: Demba Ba, Fredrik Guldbrandsen (4),Danijel Aleksic, Giuliano, Junior Fernandes, Mehmet Topal (1)

MKE Ankaragücü: Emre Güral (4),Joseph Paintsil, Torgeir Borven (2)

Trabzonspor: Benik Afobe (2),Flavio, Gaston Campi, Yusuf Sarı (1)

Yukatel Denizlispor: Mikkel Diskerud (2),Hadi Sacko, Muris Mesanovic, Recep Niyaz, Veton Tusha (1)

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