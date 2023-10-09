Süper Lig’de ilk 8 haftanın panoraması! Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Hatayspor yollarına namağlup devam eden takımlar olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, ayrıca en çok gol atan ve en az gol yiyen ekip konumunda da bulunuyor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının tamamlanmasıyla milli araya girildi. Fenerbahçe 24 puanla liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray 22 puanla ikinci, Adana Demirspor 17 puanla üçüncü ve Beşiktaş da 16 puanla dördüncü sırada kendine yer buldu. İlk 8 hafta sonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Hatayspor namağlup yollarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, attığı 20 golle en çok gol sevinci yaşayan ekip olurken, kalesinde gördüğü 3 golle ise en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Gol krallığı yarışında ise 8 golle Mauro Icardi zirvede bulunuyor.

NAMAĞLUP 3 TAKIM BULUNUYOR Ligde ilk 8 haftalık bölümde Fenerbahçe, Galatasaray ve Hatayspor yoluna namağlup devam ediyor. Sarı-lacivertliler 8’de 8 yaparken, Galatasaray’ın 7 galibiyet, 1 beraberliği, Hatayspor’un ise 3 galibiyet, 5 beraberliğini bulunuyor.

REKLAM GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE ICARDI VAR Ligde gol krallığı yarışında da Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 8 golle ilk sırada yer alıyor. Icardi'yi 6'şar golle Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ve Kasımpaşa'dan Aytaç Kara takip ederken, sarı-lacivertli oyuncu Sebastian Szymanski ve Kayserispor'dan Mame Thiam'ın ise 5'er golü var.

EN ÇOK GOL ATAN VE AZ GOL YİYEN TAKIM FENERBAHÇE Fenerbahçe, ligde oynadığı 8 maçta 20 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekti. Adana Demirspor ise 19 golle Kanarya'yı izliyor. Fileleri 4 kez sarsılan Galatasaray da en az gol yiyen ikinci takım olarak ön plana çıkıyor.

İLK 8 HAFTANIN EN CENTİLMENİ KAYSERİSPOR Yeni sezonun ilk 8 haftalık bölümünde gördüğü 7 sarı kartla en centilmen takım Kayserispor oldu. Galatasaray, 14 sarı kartla dördüncü sırada bulunurken, 15 sarıyla Beşiktaş beşinci, 15 sarı, 1 kırmızı kartla Fenerbahçe 11. sırada yer alıyor. Gördüğü 18 sarı, 3 kırmızı kartla bu alanda listenin son sırasında ise Adana Demirspor var.

8 HAFTADA 7 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI Bu sezon Süper Lig'de Başakşehir, Kayserispor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü ve son olarak da Beşiktaş teknik direktörleriyle yol ayrımına gitti. Böylece ilk 8 haftada 7 teknik direktörlük değişikliği yaşandı. Söz konusu ekiplerden İstanbulspor ile Samsunspor henüz yeni bir teknik adamı takımla anlaşma sağlayamadı.