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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto çekiliş sonuçları! 8 Ocak Pazar 2023 kazanan Süper Loto numaraları
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8 Ocak Pazar günü Süper Loto sonuçları

Haftanın üç günü çekilen Süper Loto'nun sonuncusu bu akşam çekildi. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş sonucunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 8 Ocak Pazar Süper Loto numaraları...

Süper Loto çekiliş sonuçları! 8 Ocak Pazar 2023 kazanan Süper Loto numaraları
HABERTURK.COM

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam da tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş sonrasında kazandıran numaralar açıklandı. İşte, 8 Ocak Pazar günü Süper Loto'da çıkan şanslı sayılar...

8 OCAK PAZAR 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

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