02 Ağustos 2018 563. hafta Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto 02 Ağustos 2018 tarihindeki 563.hafta çekiliş sonuçlarına göre 'Süper Loto' şans oyununun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar , 1 , 7 , 27 , 28 , 39 , 51 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki Süper Loto çekilişinde 6 Bilen çıkmayınca 3.294.347,00 lira ikramiye haftaya devretti.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları 2 Ağustos

Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 2. Devir

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 50

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 2.844

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 61.902



Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.294.347,00 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.561,95 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 199,75 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,80 TL



İkramiye Kazananlar;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Milli Piyango idaresince Perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto oyunu noter huzurunda yapılmaktadır. Süper Loto oyunu noter ve halkın huzurunda 21:00 - 21:30 saatleri arasında Milli Piyango Genel Merkezinde gerçekleştirilmektedir.

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