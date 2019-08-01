Süper Loto ne zaman çekiliyor? Süper Loto sonuçları saat kaçta belli oluyor? soruları şans oyununu oynayan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Süper Loto'da son 6 haftadır üst üste 6 bilen çıkmadı. Bu nedenle bu haftaya devreden büyük ikramiye de 16 milyon 624 bin oldu. İşte Süper Loto çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişleri www.mpi.gov.tr adresi üzerinden çekiliş saatinde canlı yayınlanıyor. Çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri ise çekilişten yaklaşık yarım saat sonra yine www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 25 TEMMUZ: 28 - 31 - 32 - 37 - 44 - 51

6 bilen kişi sayısı : 6. Devir

5 bilen kişi sayısı : 65

4 bilen kişi sayısı : 4.613

3 bilen kişi sayısı : 98.900

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16.624.727,82 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.938,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 198,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,55 TL