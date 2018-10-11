Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 7 haftadır üst üste devreden Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon 918 bin 985 lira oldu. Büyük ikramiye miktarı artınca Süper Loto'ya ilgi de büyük oldu. Peki Süper Loto çekilişi ne zaman? MPİ Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştiriyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günleri saat 21.15'te gerçekleştiriliyor. Çekiliş, yaklaşık 5 dakika içerisinde tamamlanıyor. Çekiliş bilgileri dahil sonuçlar yaklaşık yarım saat içerisinde, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Süper Loto çekilişi, çekiliş saati itibariyle çekiliş bitene kadar Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 4 EKİM: 5 - 12 - 25 - 43 - 51 - 52

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 918 bin 985 lira 81 kuruş devretti. 5 bilen 87 kişi 9 bin 277 lira 65'er kuruş, 4 bilen 5 bin 46 kişi 172 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 100 bin 278 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 3 milyon 170 bin 218 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 289 bin 737 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 280 bin 897 lira 61 kuruş kamuya aktarıldı.

6 Bilen Kişi Sayısı 7. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 13.918.985,81 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 87 Kişi Başına Düşen İkramiye 9.277,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.046 Kişi Başına Düşen İkramiye 172,20 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 100.278 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,90 TL

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