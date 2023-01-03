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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto çekilişi yapıldı mı, sonuçlar açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama
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Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta!

Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişine saatler kaldı. Şans oyunu oynayan vatandaşların araştırdığı Süper Loto ile ilgili soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 3 Aralık 2023 Süper Loto hakkında merak edilenler...

Süper Loto çekilişi yapıldı mı, sonuçlar açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama
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Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Süper Loto'nun 3 Aralık çekilişi henüz gerçekleştirilmedi.

3 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın 3 günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimizin içeriği güncellenecektir.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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