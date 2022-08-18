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Süper Loto ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 18 Ağustos 2022 Süper Loto bilet sorgulama ekranı

18 Ağustos 2022 Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. 87 milyon 937 bin 174 liralık devirli ikramiye tutarı bulunan şans oyununda, kazandıran numaralar belli olur olmaz haberimizde yer alacak. Peki, günün Süper Loto çekilişi ne zaman ve saat kaçta belli olacak? İşte bilet sorgulama ekranı..

Süper Loto ne zaman, saat kaçta açıklnacak? 18 Ağustos 2022 Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Haftada üç kez yapılan çekilişte gözler Süper Loto'nun sayılarına çevrildi. Süper Loto'da 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden talihli adaylar, büyük ikramiyenin sahibi olacak. İşte çekiliş öncesinde bilinmesi gereken detaylar…

18 AĞUSTOS 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi perşembe günü saat 21:30’da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri “millipiyangoonline.com” adresinde olacak.

Haftanın ikinci çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar. Çekiliş sonrasında ise ikramiye detayları netleşmiş olacak.

Çekilişe katılmak isteyen kişiler kolon başı 4 TL ödeyerek şans oyununu oynayabilirler. Oyunu oynamak için Milli Piyango bayileri, mobil uygulaması ve “millipiyangoonline.com” adresi kullanılabilir. 18 yaşından büyük herkes şans oyununa dilediği takdirde katılabilir.

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