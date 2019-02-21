Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Loto'da 6 bilen 10 haftadır çıkmayınca 19 milyon 661 bin liralık büyük ikramiye bu akşamki çekilişe kaldı. Süper Loto'da en büyük ikramiye 25 Ocak 2018 çekilişinde Erzincan'dan bir kişiye çıkan 42 milyon lira. Peki bu akşam Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini bulacak mı, yoksa rekor ikramiyeye ulaşmasını sağlayacak bir devir daha mı gerçekleşecek. İşte 21 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçlarına dair detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 21 ŞUBAT 2019

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilecek 592. hafta Süper Loto çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

SÜPER LOTO'DA REKOR 42 MİLYON

Süper Loto'da son dönemde verilen en büyük ikramiye 42 milyon 532 bin 640 lira. 05 - 12 - 15 - 17 - 20 - 40 şanslı rakamlarını Erzincan'dan bilen 1 kişi ikramiyenin tek sahibi oldu. Büyük ikramiye 11 kez devretmişti.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 14 ŞUBAT: 10 - 26 - 28 - 32 - 34 - 40

6 Bilen Kişi Sayısı 10. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 19.661.688,40 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 72



Kişi Başına Düşen İkramiye 11.975,70 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.414 Kişi Başına Düşen İkramiye 170,65 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 104.654 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,30 TL





