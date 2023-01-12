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Süper Loto çekiliyor! İşte 12 Ocak Perşembe Süper Loto'da kazandıran numaralar

Haftanın üç günü çekilen Süper Loto, bugün de çekilerek kimi şanslı vatandaşların yüzünü güldürdü. İşte, canlı yayında yapılan çekiliş sonrası 12 Ocak Perşembe gününün kazandıran Süper Loto numaraları...

Süper Loto sonuçları | 12 Ocak Perşembe 2023 Süper Loto sonuçları, kazanan numaralar
HABERTURK.COM

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto çekilişi bugün de gerçekleştirildi. Saat 21.30'da canlı yayında ve noter huzurunda şanslı numaralar belirlendi. İşte, 12 Ocak Perşembe 2023 Süper Loto numaraları...

12 OCAK 2023 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Sonuçları Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

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