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Süper Loto sonuçları 15 Kasım 2022 Salı

Haftada üç gün canlı yayında gerçekleşen Süper Loto çekilişinde, 15 Kasım 2022 Salı günü numaraları belli oldu. İşte, 15 Kasım Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar...

Süper loto sonuçları | 15 Kasım 2022 süper loto numaraları! Süper loto sonuç ekranı

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişinde sonuçlar belli oldu. İşte, 15 Kasım Salı günü canlı yayında yapılan çekilişte kazanan numaralar...

15 KASIM 2022 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI:

Süper Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Saat 21.30'da yapılacak çekilişi Habertürk'ten takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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