Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekletiriliyor. 21.30'da başlayan çekiliş sonrası belirlenen 6 numara, büyük ödül kazandırıyor! İşte, 17 Kasım Perşembe günü yapılan çekilişte kazanan numaralar...

17 KASIM 2022 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI:

17 Kasım Süper Loto sonuçları henüz belli olmadı. 21.30'da yapılacak çekiliş sonrası numaralara haberimizde yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.