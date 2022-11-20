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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklandı! 20 Kasım Pazar | Süper loto sonuç sorgulama sayfası, çekiliş numaralarını öğren
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Süper Loto sonuçları açıklandı 20 Kasım 2022 Pazar

Bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi canlı olarak açıklandı. Noter huzurunda yapılacak çekilişte belirlenecek 6 şanslı numara, loto oynayanlara büyük ödülü getirecek. İşte, 20 Kasım 2022 Pazar Süper loto sonuçları ve kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 20 Kasım Pazar | Süper loto sonuç sorgulama sayfası, çekiliş numaralarını öğren

Haftanın her Salı, Perşembe ve Pazar günleri açıklanan Süper Loto çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekletiriliyor. 21.30'da başlayan çekiliş sonrası belirlenen 6 numara, büyük ödül kazandırıyor! İşte, 20 Kasım Pazar günü yapılan çekilişte kazanan numaralar...

20 KASIM 2022 PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI:

6-17-35-37-43-53

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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