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Süper Loto sonuçları 21 Ağustos 2022: Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama sayfası

Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar bu akşam açıklandı. İşte, Milli Piyango ile 21 Ağustos 2022 Pazar Süper Loto sonuç sorgulama sayfası...

Süper Loto sonuçları 21 Ağustos 2022 Pazar: Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama sayfası

Süper Loto çekilişinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 21 Ağustos 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları...

21 AĞUSTOS 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI: 3 - 24 - 26 - 41 - 52 - 57

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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