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Süper Loto sonuçları 25 Nisan 2021 - MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgula

25 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Süper Loto'nun büyük ikramiyesi 4.005.925 Milyon TL'ye dayandı ve bu hafta devretti. İşte, 25 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto sonuçları 25 Nisan 2021 - MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgula

25 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 25 Nisan 2021 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

25 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI 2021: 05 - 11 - 18 - 40 - 47 - 59

KategoriKazanan Kişi SayısıMiktar
60

0,00

57

21.000,20

4387

590,85

3

9.659

28,70
293.9763,10


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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