        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı 12 Şubat 2026 Perşembe! Süper Loto sonucu sorgulama ekranı!

        12 Şubat Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da açıklandı. İşte 12 Şubat 2026 Perşembe Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

        Giriş: 12.02.2026 - 21:58 Güncelleme: 12.02.2026 - 21:58
        Süper Loto sonuçları açıklandı!
        Salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da belli oldu. İşte 12 Şubat 2026 Süper Loto sonuçları...

        12 ŞUBAT 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        3 - 5 - 10 - 22 - 23 - 52

        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        Evlerinde öldürülmüş halde bulunan çift, toprağa verildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Turgut (79)-Nuran Çakaloğlu (79) çifti, toprağa verildi. Cenazeye katılan çiftin oğullarından Ahmet Çakaloğlu olayın cinayet olduğunu söylerken; Serhat Çakaloğlu, cinayetin hunharca işlendiğini dile getirdi. (DHA)

